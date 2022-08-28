Фофана переходит в "Челси": появились детали

Теги челсиуэсли фофаналестер сити

Фофана переходит в "Челси": появились детали

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана переходит в "Челси".

По сведениям L’Equipe, в воскресенье футболист пройдет медицинский осмотр в Лондоне.

О переходе обещают сообщить уже в понедельник. Сделка оценивается примерно в 70 млн фунтов.

21-летний француз провел 37 игр за клуб в АПЛ с сезона-2020/21. 

Не пропустите: Стерлинг назвал причину перехода из "Ман Сити" в "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Худший: Дзюба получил ужасную оценку за матч чемпионата Турции

Худший: Дзюба получил ужасную оценку за матч чемпионата Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов