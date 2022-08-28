Фофана переходит в "Челси": появились детали

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана переходит в "Челси".

По сведениям L’Equipe, в воскресенье футболист пройдет медицинский осмотр в Лондоне.

О переходе обещают сообщить уже в понедельник. Сделка оценивается примерно в 70 млн фунтов.

21-летний француз провел 37 игр за клуб в АПЛ с сезона-2020/21.

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