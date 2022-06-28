Фоден поругался с девушкой по необычной причине

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Фоден поругался с девушкой по необычной причине

Фото: твиттер Фила Фодена\Автор неизвестен

22-летний хавбек "Манчестер Сити" и сборной Англии Филип Фоден поругался с девушкой во время отдыха по необычной причине, сообщает Daily Mail.

Пара поругалась после того, как девушка воспользовалась мобильным телефоном футболист в момент, когда тот купался в море.

На опубликованном в сети видео видно, как подруга Фодена кричит на него, когда увидела фотографии с другими девушками.

В прошлом сезоне Фоден принял участие в 45 встречах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

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