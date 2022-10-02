Фоден побил рекорд Месси
Фото: твиттер Филипа Фодена/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден самым молодым игроком с 50 голами под руководством Хосепа Гвардиолы.
Хавбеку покорилась данная отметка в возрасте 22 лет и 127 дней. По этому показателю он превзошел достижение Лионеля Месси, который забил 50 голов при Гвардиоле в возрасте 22 лет и 164 дней.
В нынешнем сезоне 22-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 11 голов, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
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|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18