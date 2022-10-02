Фоден побил рекорд Месси

Теги лионель мессифилип фоденманчестер ситихосеп гвардиола

Фоден побил рекорд Месси

Фото: твиттер Филипа Фодена/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден самым молодым игроком с 50 голами под руководством Хосепа Гвардиолы.

Хавбеку покорилась данная отметка в возрасте 22 лет и 127 дней. По этому показателю он превзошел достижение Лионеля Месси, который забил 50 голов при Гвардиоле в возрасте 22 лет и 164 дней.

В нынешнем сезоне 22-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 11 голов, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси оторвался от Роналду по интересному показателю. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов