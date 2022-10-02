Фоден побил рекорд Месси

Фото: твиттер Филипа Фодена/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден самым молодым игроком с 50 голами под руководством Хосепа Гвардиолы.

Хавбеку покорилась данная отметка в возрасте 22 лет и 127 дней. По этому показателю он превзошел достижение Лионеля Месси, который забил 50 голов при Гвардиоле в возрасте 22 лет и 164 дней.

В нынешнем сезоне 22-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 11 голов, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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