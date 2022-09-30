Фоден будет зарабатывать вдвое больше по новому контракту с "Сити"

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Фоден будет зарабатывать вдвое больше по новому контракту с "Сити"

Фото: твиттер Филипа Фодена/Автор неизвестен

22-летний полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден близок к продлению контракта с английским клубом.

О достижении договоренности сообщалось и ранее, но теперь СМИ опубликовали цифры из контракта.

По предварительной информации, молодой футболист будет зарабатывать более 280 тысяч евро в неделю с учетом бонусов. Эта сумма вдвое больше, чем по условиям нынешнего договора.

Напомним, что текущий контракт молодого хавбека истекает в 2024 году. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

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