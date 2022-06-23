ФНЛ официально получила новое название

С нового сезона ФНЛ официально будет переименована в Первую лигу.

Такое решение сегодня принял исполком Российского футбольного союза, о чем говорится в официальном Telegram-канале организации.

В Первой лиге в новом сезоне примет участие 18 команд: "Акрон", "Алания", "Арсенал", "Балтика", "Велес", "Волга", "Волгарь", "Динамо", "Енисей" , "КАМАЗ", "Краснодар-2", "Кубань", "Нефтехимик", "Родина", "Рубин" , "СКА-Хабаровск", "Уфа" и "Шинник".

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