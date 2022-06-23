ФНЛ официально получила новое название
С нового сезона ФНЛ официально будет переименована в Первую лигу.
Такое решение сегодня принял исполком Российского футбольного союза, о чем говорится в официальном Telegram-канале организации.
В Первой лиге в новом сезоне примет участие 18 команд: "Акрон", "Алания", "Арсенал", "Балтика", "Велес", "Волга", "Волгарь", "Динамо", "Енисей" , "КАМАЗ", "Краснодар-2", "Кубань", "Нефтехимик", "Родина", "Рубин" , "СКА-Хабаровск", "Уфа" и "Шинник".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18