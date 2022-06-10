В ФНЛ изменили количество участников с нового сезона

Фото: твиттер ФНЛ/Автор неизвестен

10 июня прошло заседание президиума Футбольной национальной лиги, по ходу которого было принято важное решение.

В частности, президиум постановил, что в новом сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд вместо 20.

Новое первенство начнется 17 июля, а проект календаря будет опубликован позднее.

Также отмечается, что обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранится в действующем формате.

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