Флорентино Перес восхитился Куртуа после победы в финале ЛЧ

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Флорентино Перес восхитился Куртуа после победы в финале ЛЧ

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов высказался об игре вратаря королевского клуба Тибо Куртуа.

"Куртуа провел изумительный сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли. Он настоящий мадридиста.

Анчелотти прав, когда говорит, что разница между "Мадридом" и остальными заключается в том, что игроки "Реала" –  мадридистас. Помню, как ветераны в матче с "Сити" поддерживали молодежь, уже находясь за пределами поля.

"Мадрид" – это способ восприятия жизни с ее ценностями, а иногда с неприятными моментами. Мы - клуб сосьос, поэтому эта общность важна", – сказал Перес.

Эта Лиги чемпионов стала уже 14-й в коллекции "Реала".

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