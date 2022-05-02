Флорентино Перес назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить нападающий королевского клуба Карим Бензема.

"Бензема всегда играл прекрасно с того момента, как перешел в "Реал". Никто не сомневается, что он получит "Золотой мяч". Больше у них не получится забрать у него приз. Карим должен был получить "Золотой мяч" раньше. Весь мир знает об этом", - приводит слова Переса Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 12 результативных передач.

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