Фирмино может перейти в "Ювентус" в январе
Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб не оставит попыток приобрести футболиста, которым интересовался летом.
В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" шесть матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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