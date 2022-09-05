Фирмино может перейти в "Ювентус" в январе

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Фирмино может перейти в "Ювентус" в январе

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб не оставит попыток приобрести футболиста, которым интересовался летом.

В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" шесть матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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