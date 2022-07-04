Фирмино может перейти в "Ювентус": названа сумма трансфера

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Фирмино может перейти в "Ювентус": названа сумма трансфера

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может перейти в "Ювентус", сообщает Mirror.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро. Мерсисайдцы готовы продать форварда, так как ранее подписали уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.

В прошлом сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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