"Фиорентина" забила пять голов в матче Лиги Конференций
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Фиорентина" на своем поле разгромила "Хартс" со счетом 5:1.
Победу итальянскому клубу принесли голы Луки Йовича, Кристиано Бираги, Николаса Гонсалеса, Антонина Барака и Николаса Гонсалеса. У гостей отличился Стивен Хамфрис.
"Фиорентина" Италия – "Хартс" Шотландия - 5:1 (4:0)
Голы: Йович, 5 - 1:0, Бираги, 22 - 2:0, Гонсалес, 31 - 3:0, Барак, 38 - 4:0, Хамфрис, 47 - 4:1, Гонсалес, 79 (с пенальти) - 5:1
"Фиорентина": Голлини, Терзич, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Венути, 80), Барак (Бьянко, 80), Амрабат, Мандрагора (Данкан, 46), Йович (Сапонара, 46), Куаме (Артур, 87), Гонсалес.
"Хартс": Гордон, Аткинсон (Сиббик, 16), Кингсли, Кокрейн, Холлидей, Харинг, Грант (Смит, 46), Девлин, Маккей (Хендерсон, 75), Форрест (Киомурцоглу, 46), Хамфрис (Шенкленд, 74).
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