"Фиорентина" вышла в Лигу Европы

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы "Фиорентина" сыграла вничью с "Твенте" со счетом 0:0, но добилась победы по сумме двух встреч. Таким образом, итальянский клуб сыграет в групповом этапе Лиги Европы, а голландцы примут участие в групповом этапе Лиги Конференций.

"Твенте" - "Фиорентина" - 0:0 - первый матч - 1:2

"Твенте": Уннерсталл, Бренет, Хилгерс (Брюнс, 82), Проппер, Смал, Зерукки, Садилек (Угальде, 81), Влап (Стейн, 88), Черны (Ротс, 67), Мисидьян (Дзолис, 67), ван Вольфсвинкель.

"Фиорентина": Тераччано, Венути, Миленкович, дос Сантос, Бираги, Бонавентура (Куарта, 90), Амрабат, Мале (Мандрагора, 60), Иконе (Бенасси, 90), Кабрал (Гонсалес, 72), Соттиль (Йович, 72).

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