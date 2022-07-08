"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"

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"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"

Фото: сайт "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" на официальном сайте объявила о переходе сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича.

Итальянский клуб подписал форварда бесплатно, но мадридцы сохранили за собой право на 50% от следующего трансфера игрока.

24-летний Йович выступал за "Реал" с 2019 года. Всего он провел за королевский клуб 51 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Также играл за "Црвену Звезду", "Бенфику" и "Айнтрахт". За сборную Сербии сыграл 20 матчей и забил семь мячей. 2-кратный чемпион Испании, 2-кратный чемпион Сербии, 2-кратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.

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