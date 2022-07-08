"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
Фото: сайт "Фиорентины"/Автор неизвестен
Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" на официальном сайте объявила о переходе сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича.
Итальянский клуб подписал форварда бесплатно, но мадридцы сохранили за собой право на 50% от следующего трансфера игрока.
24-летний Йович выступал за "Реал" с 2019 года. Всего он провел за королевский клуб 51 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Также играл за "Црвену Звезду", "Бенфику" и "Айнтрахт". За сборную Сербии сыграл 20 матчей и забил семь мячей. 2-кратный чемпион Испании, 2-кратный чемпион Сербии, 2-кратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.
Не пропустите: Один из лидеров "Реала" расстался с беременной подругой. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Интер" откажется от Дибалы
-
Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"
-
У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта
-
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
-
Ди Мария перешел в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"
-
Кавани может вернуться в Серию А
-
Лангле перешел в "Тоттенхэм"
-
Жезус забил два гола в дебютном матче за "Арсенал"
-
"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма"
-
Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"
-
"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по аргентинцу из "Аякса"
-
Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"
-
Джек Уилшер завершил карьеру
-
"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд
-
Фернандеш получил номер легенды "МЮ"
-
"Лацио" договорился с капитаном "Милана"
-
Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"
-
Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14