"Фиорентина" спаслась от поражения в матче с "Лечче"
Фото: инстаграм "Лечче"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Ассан Сисей, но в начале второй половины равновесие восстановил Кристиан Куаме.
"Фиорентина", набрав 10 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 8 очками поднялся на 16-ю позицию.
"Лечче" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)
Голы: Сисей, 43 - 1:0, Куаме, 48 - 1:1
"Лечче": Фальконе, Баскиротто, Умтити (Жандре, 89), Понграчич, Галло, Блен, Аскильдсен (Бистрович, 69), Гонсалес (Хельгасон, 90), Банда (Ди Франческо, 74), Сисей, Эспето (Уден, 90).
"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес, Игор Жулио (Миленкович, 59), Бираги, Бонавентура, Барак, Мандрагора (Данкан, 59), Йович (Артур, 7), Куаме (Иконе, 83), Гонсалес.
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