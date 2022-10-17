"Фиорентина" спаслась от поражения в матче с "Лечче"

Теги леччефиорентина

"Фиорентина" спаслась от поражения в матче с "Лечче"

Фото: инстаграм "Лечче"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Ассан Сисей, но в начале второй половины равновесие восстановил Кристиан Куаме.

"Фиорентина", набрав 10 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 8 очками поднялся на 16-ю позицию.

"Лечче" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)
Голы: Сисей, 43 - 1:0, Куаме, 48 - 1:1

"Лечче": Фальконе, Баскиротто, Умтити (Жандре, 89), Понграчич, Галло, Блен, Аскильдсен (Бистрович, 69), Гонсалес (Хельгасон, 90), Банда (Ди Франческо, 74), Сисей, Эспето (Уден, 90).

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес, Игор Жулио (Миленкович, 59), Бираги, Бонавентура, Барак, Мандрагора (Данкан, 59), Йович (Артур, 7), Куаме (Иконе, 83), Гонсалес.

Не пропустите: Бонуччи может перейти в топ-клуб АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 октября

Главные новости дня: 17 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов