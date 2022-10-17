"Фиорентина" спаслась от поражения в матче с "Лечче"

Фото: инстаграм "Лечче"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Ассан Сисей, но в начале второй половины равновесие восстановил Кристиан Куаме.

"Фиорентина", набрав 10 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 8 очками поднялся на 16-ю позицию.

"Лечче" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: Сисей, 43 - 1:0, Куаме, 48 - 1:1

"Лечче": Фальконе, Баскиротто, Умтити (Жандре, 89), Понграчич, Галло, Блен, Аскильдсен (Бистрович, 69), Гонсалес (Хельгасон, 90), Банда (Ди Франческо, 74), Сисей, Эспето (Уден, 90).

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес, Игор Жулио (Миленкович, 59), Бираги, Бонавентура, Барак, Мандрагора (Данкан, 59), Йович (Артур, 7), Куаме (Иконе, 83), Гонсалес.

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