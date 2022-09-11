"Фиорентина" проиграла "Болонье" в Серии А
Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Фиорентину" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Мусы Барроу и Марко Арнаутовича. У гостей отличился Лукас Мартинес.
"Болонья", набрав шесть очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 6 очками осталась на 11-й позиции.
"Болонья" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: Мартинес, 54 - 0:1, Барроу, 59 - 1:1, Арнаутович, 62 - 2:1
"Болонья": Скорупски, Касиус (Де Сильвестри, 79), Медель (Бонифаци, 79), Пош, Лукуми, Камбьязо (Ликояннис, 61), Сориано, Схаутен, Эбишер, Арнаутович (Орсолини, 72), Барроу.
"Фиорентина": Терраччано, Додо (Венути, 45), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Барак (Иконе, 72), Амрабат (Мандрагора, 85), Йович, Куаме (Артур, 85), Соттиль (Сапонара, 46).
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