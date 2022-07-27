"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
"Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, итальянский клуб предлагает футболисту два миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2024 года. Впрочем, форвард хочет получить всю зарплату до конца контракта, а это составит 3,6 миллионов евро.
В прошлом сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|26
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|6
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|27
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|17