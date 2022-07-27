"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, итальянский клуб предлагает футболисту два миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2024 года. Впрочем, форвард хочет получить всю зарплату до конца контракта, а это составит 3,6 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Не пропустите: Ключевой футболист "Аталанты" провалил допинг-тест. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов