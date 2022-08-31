"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне

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"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Бету Бетункал.

"Удинезе", набрав семь очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с пятью очками опустилась на 10-ю позицию.

"Удинезе" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)
Гол: Бету, 17 - 1:0

"Удинезе": Сильвестри, Мазина (Нюйтинк, 43), Родриго Бекао, Бийол, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 80), Уолас, Ловрич (Арслан, 65), Макенго (Самарджич, 79), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Бенасси, 68), Мартинес, Игор Жулио, Терзич, Барак (Иконе, 87), Мандрагора, Мале (Амрабат, 79), Сапонара (Соттиль, 68), Артур (Йович, 86), Куаме.

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