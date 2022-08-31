"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Бету Бетункал.
"Удинезе", набрав семь очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с пятью очками опустилась на 10-ю позицию.
"Удинезе" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)
Гол: Бету, 17 - 1:0
"Удинезе": Сильвестри, Мазина (Нюйтинк, 43), Родриго Бекао, Бийол, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 80), Уолас, Ловрич (Арслан, 65), Макенго (Самарджич, 79), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).
"Фиорентина": Терраччано, Венути (Бенасси, 68), Мартинес, Игор Жулио, Терзич, Барак (Иконе, 87), Мандрагора, Мале (Амрабат, 79), Сапонара (Соттиль, 68), Артур (Йович, 86), Куаме.
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|62
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|Интер Милан
|26
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|26
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|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|18
|20
|Брешия
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