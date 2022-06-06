"Фиорентина" нацелилась на защитника "Шахтера"

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"Фиорентина" нацелилась на защитника "Шахтера"

Фото: твиттер Додо/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентины" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Додо, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже сделал первое предложение. Сумма предложения не называется, но отмечается, что итальянцы предлагают значительно меньше 15 миллионов евро, которые хочет получить "Шахтер".

23-летний Додо выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 97 матчей, забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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