"Фиорентина" нацелилась на защитника "Шахтера"
Фото: твиттер Додо/Автор неизвестен
Флорентийская "Фиорентины" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Додо, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже сделал первое предложение. Сумма предложения не называется, но отмечается, что итальянцы предлагают значительно меньше 15 миллионов евро, которые хочет получить "Шахтер".
23-летний Додо выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 97 матчей, забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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