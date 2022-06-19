"Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера

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"Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Винченцо Итальяно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Зарплата наставника увеличится до двух миллионов евро в год.

В минувшем сезоне "Фиорентина" под руководством Итальяно финишировала на седьмом месте в Серии А и завоевала путевку в Лигу конференций.

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