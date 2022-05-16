"Фиорентина" Кокорина потерпела разгромное поражение в Серии А

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"Фиорентина" Кокорина потерпела разгромное поражение в Серии А

Фото: твиттер "Сампдории"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле разгромила "Фиорентину" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Алекса Феррари, Фабио Куальяреллы, Мортена Торсбю и Абдельхамида Сабири. В составе гостей отличился Николас Гонсалес.

"Сампдория", набрав 36 очков, вышла на 15-е место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 59 очками осталась на седьмой позиции.

"Сампдория" – "Фиорентина" - 4:1 (2:0)
Голы: Феррари, 16 - 1:0, Куальярелла, 30 - 2:0, Торсбю, 71 - 3:0, Сабири, 83 - 4:0, Гонсалес, 89 (с пенальти) - 4:1

"Сампдория": Аудеро (Равалья, 86), Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 82), Сабири, Ринкон, Торсбю, Роналду Виейра (Тримболи, 86), Куальярелла (Капуто, 65).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Терзич, 74), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Мале, 46), Торрейра (Сапонара, 74), Иконе (Кальехон, 66), Артур (Пионтек, 66), Гонсалес.

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