"Фиорентина" Кокорина победила "Рому" Моуринью

В матче 36-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла римскую "Рому" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Николаса Гонсалеса и Джакомо Бонавентуры.

"Фиорентина", набрав 59 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 59 очками осталась на шестой позиции.

"Фиорентина" – "Рома" - 2:0 (2:0)

Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Бонавентура, 11 - 2:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 76), Данкан, Амрабат, Иконе, Артур (Пионтек, 76), Гонсалес.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 75), Абрахам.

Не пропустите: "Интер" повесил ценник на Лаутаро. | http://soccernews.ru