"Фиорентина" Кокорина победила "Рому" Моуринью
В матче 36-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла римскую "Рому" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Николаса Гонсалеса и Джакомо Бонавентуры.
"Фиорентина", набрав 59 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 59 очками осталась на шестой позиции.
"Фиорентина" – "Рома" - 2:0 (2:0)
Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Бонавентура, 11 - 2:0
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 76), Данкан, Амрабат, Иконе, Артур (Пионтек, 76), Гонсалес.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 75), Абрахам.
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|26
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|Брешия
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