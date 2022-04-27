"Фиорентина" Кокорина опозорилась в чемпионате Италии

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"Фиорентина" Кокорина опозорилась в чемпионате Италии

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде разгромил "Фиорентину" со счетом 4:0.

Победу гостям принесли голы Пабло Мари, Жерара Деулофеу, Уоласа и Ийенома Удоджи.

"Удинезе", набрав 43 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 56 очками осталась на седьмой позиции.

"Фиорентина" – "Удинезе" - 0:4 (0:2)
Голы: Мари, 12 - 0:1, Деулофеу, 36 - 0:2, Уолас, 90+2 - 0:3, Удоджи, 90+6 - 0:4

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги, Бонавентура (Мале, 46), Данкан (Иконе, 70), Торрейра, Пионтек (Артур, 46), Гонсалес, Соттиль (Кальехон, 71).

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Мари, Родриго Бекао, Соппи, Удоджи, Арслан (Яяло, 60), Уолас, Макенго, Несторовски, Деулофеу, Саксесс (Пуссетто, 66).

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