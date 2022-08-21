"Фиорентина" Кокорина не смогла обыграть "Эмполи"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде сыграла вничью с "Эмполи" со счетом 0:0.

"Фиорентина", набрав 4 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 1 очком поднялся на 13-ю позицию.

"Эмполи" – "Фиорентина" - 0:0

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи, Марин, Хендерсон (Грасси, 86), Бандинелли (Хаас, 63), Байрами (Сатриано, 67), Дестро (де Винтер, 68), Ламмерс (Камбьяги, 63).

"Фиорентина": Голлини, Додо, Мартинес, Миленкович, Терзич (Бираги, 86), Бонавентура, Мандрагора, Мале (Данкан, 46), Сапонара (Соттиль, 46), Иконе (Гонсалес, 76), Йович (Артур, 87).

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