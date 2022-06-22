"Фиорентина" Кокорина нацелилась на форварда "Реала"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на год. Форвард готов присоединиться к "фиалкам". Проблемой может стать высокая зарплата серба, но "Реал" готов компенсировать половину из этой суммы. Ранее сообщалось, что Йовичем интересуется "Бешикташ".

В минувшем сезоне 19-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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