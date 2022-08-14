"Фиорентина" Кокорина на 95-й минуте вырвала победу над новичком Серии А

Фото: твиттер "Кремонезе"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Кремонезе" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Джакомо Бонавентуры, Луки Йовича и Роландо Мандрагоры. У гостей отличились Давид Окереке и Маттео Бьянкетти.

"Фиорентина" – "Кремонезе" - 3:2 (2:1)

Голы: Бонавентура, 16 - 1:0, Окереке, 19 - 1:1, Йович, 34 - 2:1, Бьянкетти, 68 - 2:2, Мандрагора, 90+5 - 3:2

"Фиорентина": Голлини, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Мандрагора, 78), Мале (Журковски, 71), Бенасси (Додо, 71), Йович, Куаме (Сапонара, 78), Соттиль (Гонсалес, 86).

"Кремонезе": Раду, Гильоне (Айву, 82), Кирикеш (Аскасибар, 46), Бьянкетти, Васкес, Серникола (Куальята, 46), Эскаланте, Пикель (Буонаюто, 65), Дессерс, Окереке (Ди Кармине, 87), Дзанимаккья.

Удаление: Эскаланте (43).

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