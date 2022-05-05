"Фиорентина" Кокорина может подписать Кавани

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

"Фиорентина" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, форвард может достаться "фиалкам" бесплатно. Кавани ранее уже играл в Италии за "Палермо" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 35-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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