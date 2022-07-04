"Фиорентина" Кокорина купила хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Роландо Мандрагоры/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Роландо Мандрагора перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро и может увеличиться еще на год за счет бонусов.

25-летний Мандрагора выступал за "Ювентус" с 2016 года. За туринский клуб он провел всего один матч. Сдавался в аренду "Пескаре", "Кротоне", "Удинезе" и "Торино". Ранее играл за "Дженоа". Сыграл один матч за сборную Италии.

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