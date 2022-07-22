"Фиорентина" Кокорина купила бразильца из "Шахтера"

Теги фиорентинашахтер донецкдодо

"Фиорентина" Кокорина купила бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника донецкого "Шахтера" Додо.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с итальянским клубом многолетний контракт.

23-летний Додо выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 97 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Сдавался в аренду "Витории Гимарайнш". Ранее играл за "Коритибу". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

Не пропустите: Кокорин прибыл в расположение "Фиорентины", но играть не будет. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов