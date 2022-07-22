"Фиорентина" Кокорина купила бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба флорентийской "Фиорентины" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника донецкого "Шахтера" Додо.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с итальянским клубом многолетний контракт.

23-летний Додо выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 97 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Сдавался в аренду "Витории Гимарайнш". Ранее играл за "Коритибу". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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