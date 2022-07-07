"Фиорентина" Кокорина договорилась о переходе бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер Додо/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" согласовала переход бразильского защитника донецкого "Шахтера" Додо, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 14,5 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти еще на 3,5 миллиона за счет бонусов.

23-летний Додо в прошлом сезоне провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.

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