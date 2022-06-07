"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина
Фото: твиттер Александра Кокорина
"Фиорентина" не планирует продолжать сотрудничество с нападающим Александром Кокориным.
Как сообщает спортивный журналист Николо Скира, стороны начали переговоры о досрочном расторжении контракта.
Как известно, по итогам сезона чемпионата Италии "Фиорентина" заняла седьмое место и пробилась в Лигу конференций на следующий сезон.
Кокорин выступает в Италии с января 2021 года и его контракт рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: "Спартак" не уволит Ваноли. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Бавария" готова улучшить финансовое предложение по Мане
-
На хавбека "Зенита" Барриоса появился новый покупатель
-
Аршавин раскритиковал политику "Спартака"
-
Рубин вступил в борьбу с клубами РПЛ за капитана "Велеса"
-
Дзагоев рассказал, какому игроку передает свой 10-й номер в ЦСКА
-
"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина
-
В "Сочи" ответили на слухи о приглашении Бердыева
-
Погба выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану
-
Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"
-
Артета нашел, чем заманить Зинченко в "Арсенал"
-
Левандовски попрощался с "Баварией" и назвал причины ухода
-
Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради ухода из "Челси"
-
Бэйла зовут в скромный клуб
-
"Реал" неожиданно передумал покупать Стерлинга
-
1
В России не покажут английскую Премьер-лигу в следующем сезоне
-
Главные новости дня: 6 июня
-
Позор Словакии, успех Казахстана, ничья Хорватии и Франции: результаты Лиги наций 6 июня
-
Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций
-
Дебютант РПЛ подписал вратаря "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17