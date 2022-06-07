"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина

Фото: твиттер Александра Кокорина

"Фиорентина" не планирует продолжать сотрудничество с нападающим Александром Кокориным.

Как сообщает спортивный журналист Николо Скира, стороны начали переговоры о досрочном расторжении контракта.

Как известно, по итогам сезона чемпионата Италии "Фиорентина" заняла седьмое место и пробилась в Лигу конференций на следующий сезон.

Кокорин выступает в Италии с января 2021 года и его контракт рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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