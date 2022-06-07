Финляндия обыграла Черногорию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Финляндии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций Финляндия на своем поле обыграла Черногорию со счетом 2:0.
Победу финнам принес дубль Йоэла Похьянпало.
Финляндия, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Черногория с тремя очками опустилась на вторую позицию.
Финляндия – Черногория - 2:0 (2:0)
Голы: Похьянпало, 31 - 1:0, Похьянпало, 38 - 2:0
Финляндия: Градецки, Гранлунд (Алхо, 79), Вяйсянен, Йенсен (Вяйсянен, 86), Иванов, Нисканен, Луд (Валакари, 67), Камара (Шюллер, 67), Лингман, Пукки (Форсс, 67), Похьянпало.
Черногория: Петкович, Томашевич, Вуячич (Хакшабанович, 68), Шипчич, Радунович, Вукчевич, Шчекич, Савичевич (Марушич, 78), Вукотич (Божович, 46), Бечирай (Цамай, 46), Джуранович (Секулич, 46).
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