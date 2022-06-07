Финляндия обыграла Черногорию в Лиге наций

Теги финляндиячерногория

Финляндия обыграла Черногорию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Финляндии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций Финляндия на своем поле обыграла Черногорию со счетом 2:0.

Победу финнам принес дубль Йоэла Похьянпало.

Финляндия, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Черногория с тремя очками опустилась на вторую позицию.

Финляндия – Черногория - 2:0 (2:0)
Голы: Похьянпало, 31 - 1:0, Похьянпало, 38 - 2:0

Финляндия: Градецки, Гранлунд (Алхо, 79), Вяйсянен, Йенсен (Вяйсянен, 86), Иванов, Нисканен, Луд (Валакари, 67), Камара (Шюллер, 67), Лингман, Пукки (Форсс, 67), Похьянпало.

Черногория: Петкович, Томашевич, Вуячич (Хакшабанович, 68), Шипчич, Радунович, Вукчевич, Шчекич, Савичевич (Марушич, 78), Вукотич (Божович, 46), Бечирай (Цамай, 46), Джуранович (Секулич, 46). 

Не пропустите: Позор Словакии, успех Казахстана, ничья Хорватии и Франции: результаты Лиги наций 6 июня. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии

ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов