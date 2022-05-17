Финансовые проблемы "Барселоны" продолжаются: подробности
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Проблемы "Барселоны" с финансами продолжаются и каталонский клуб обязан хотя-бы частично решить их до 30 июня, сообщает журналист Адриа Сольдевила.
По информации источника, последняя идея клуба по привлечению денег и возобновлению деятельности своих компаний заключается не в продаже 49% акций, а в уступке прав на ограниченное время.
На сегодняшний день "Барселона" ведет переговоры с несколькими компаниями о передаче прав на определенный период времени. Другими словами, идея заключается не в продаже активов, а в уступке части прав на них на ограниченный период времени.
Каталонский луб завершает переговоры о продаже Barça Studios и Barça Licensing and Merchandising (BLM) компаниями Fanatics и Investindustrial.
Переговоры все еще открыты, но они надеются, что смогут завершить сделку до 30 июня, что позволит им завершить финансовый год с прибылью и, соответственно, увеличить лимит заработной платы, который в настоящее время отрицательный на 144 миллиона евро. Однако деньги, которые получит "Барса", не сделают ее "богатым клубом с полным кошельком" для подписания контрактов.
Большая часть этих доходов будет использована для сокращения долга в размере почти 1,5 миллиарда евро, а другая часть может быть использована для повышения лимита заработной платы и регистрации новых игроков, таких как Андреас Кристенсен и Франк Кессье, которые уже подписаны.
Чтобы привлечь новых игроков и улучшить состав, клубу придется продать несколько игроков и снизить текущие зарплаты в мужской первой команде - Френки де Йонг является ключевым фактором.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14