Финансовые проблемы "Барселоны" продолжаются: подробности

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Проблемы "Барселоны" с финансами продолжаются и каталонский клуб обязан хотя-бы частично решить их до 30 июня, сообщает журналист Адриа Сольдевила.

По информации источника, последняя идея клуба по привлечению денег и возобновлению деятельности своих компаний заключается не в продаже 49% акций, а в уступке прав на ограниченное время.

На сегодняшний день "Барселона" ведет переговоры с несколькими компаниями о передаче прав на определенный период времени. Другими словами, идея заключается не в продаже активов, а в уступке части прав на них на ограниченный период времени.

Каталонский луб завершает переговоры о продаже Barça Studios и Barça Licensing and Merchandising (BLM) компаниями Fanatics и Investindustrial.

Переговоры все еще открыты, но они надеются, что смогут завершить сделку до 30 июня, что позволит им завершить финансовый год с прибылью и, соответственно, увеличить лимит заработной платы, который в настоящее время отрицательный на 144 миллиона евро. Однако деньги, которые получит "Барса", не сделают ее "богатым клубом с полным кошельком" для подписания контрактов.

Большая часть этих доходов будет использована для сокращения долга в размере почти 1,5 миллиарда евро, а другая часть может быть использована для повышения лимита заработной платы и регистрации новых игроков, таких как Андреас Кристенсен и Франк Кессье, которые уже подписаны.

Чтобы привлечь новых игроков и улучшить состав, клубу придется продать несколько игроков и снизить текущие зарплаты в мужской первой команде - Френки де Йонг является ключевым фактором.

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