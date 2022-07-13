Филиппо Индзаги возглавил новый клуб

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Филиппо Индзаги возглавил новый клуб

Фото: твиттер Филиппо Индзаги/Автор неизвестен

Пресс-служба "Реджины" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Филиппо Индзаги.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года. В прошлом сезоне "Реджина" заняла 14-е место в Серии В.

48-летний Индзаги ранее тренировал "Милан", "Венеция", "Болонья", "Беневенто" и "Брешию".

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