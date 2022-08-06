Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина
Фото: инстаграм Евгения Плющенко/Автор неизвестен
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал имя единственного человека, которого хотел бы пригласить в медийную футбольную команду "Броук Бойз", за которую играет сам.
По словам спортсмена, речь идет о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
"Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо", — приводит слова Плющенко "РБК-Спорт".
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