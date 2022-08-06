Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина

Фото: инстаграм Евгения Плющенко/Автор неизвестен

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал имя единственного человека, которого хотел бы пригласить в медийную футбольную команду "Броук Бойз", за которую играет сам.

По словам спортсмена, речь идет о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

"Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо", — приводит слова Плющенко "РБК-Спорт".

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