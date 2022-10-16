Фигу объяснил свой трансфер из "Барселоны" в "Реал"

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Фигу объяснил свой трансфер из "Барселоны" в "Реал"

Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен

Звезда португальского и мирового футбола Луиш Фигу объяснил, почем согласился в свое время на трансфер из "Барселоны" в "Реал".

По словам футболиста, в каталонском клубе у него было все.

"Если бы не "Реал", возможно, я бы и не поехал. Это вызов, решение, основанное на ощущении, что меня ценят, убедив меня, что я буду чрезвычайно важной фигурой. Это могло быть ошибкой, но, слава богу, этого не произошло.

Я справился с давлением; это держало меня в тонусе. Во мне всегда была эта конкуренция, эта «кровь»: ты хочешь побеждать, побеждать, побеждать", — сказал он.

Напомним, что португальца купили за рекордные 62 млн евро.

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