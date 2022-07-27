ФИФА ввела квоты для журналистов на ЧМ-2022: сколько получит Россия
ФИФА ввела квоты для журналистов, которые будут освещать ЧМ-2022.
Как рассказал заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов, это нормальная практика в целом, когда квота достаточная.
"Последние лимиты МОК на Россию уже были недостаточными с учётом количества спортивных и обычных СМИ (а там было от 80 до 100+ мест суммарно пишущие + фото). Так вот в ФИФА решили, что на ЧМ в Катаре России (на всю страну) хватит 10 аккредитаций для пишущих и 5 для фото. Это связано с тем, что нас нет среди участников, мало жилья и ограничения так-то коснулись всех.
Сразу скажу, что телевизионные аккредитации для обладателей прав совсем другая история. И вот тут включились все силы РФС, которые только можно представить, и дошли как до максимально высокого уровня в ФИФА, так и в Катаре – в результате количество аккредитаций удвоили", – написал Конов в телеграме.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3