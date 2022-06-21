ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России
В ФИФА приняли решение разрешить иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России.
Легионеры получат право приостановить действие трудовых договоров до 30 июня 2023 года.
"Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленных в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине.
В соответствии с положениями RSTP, утвержденными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г., и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.
Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России", – говорится на сайте ФИФА.
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