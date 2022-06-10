ФИФА не отстранила Эквадор от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять сборную Эквадора от участия в чемпионате мира 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.
На исключении эквадорцев настаивала Федерация футбола Чили. Чилийцы утверждали, что защитник сборной Эквадора Байрона Кастильо не имел права играть за команду, так как является колумбийцем. Вместо Эквадора чилийцы планировали сами принять участие в ЧМ-2022.
Стоит отметить, что Чили могут подать апелляцию на решение ФИФА.
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|Египет
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3