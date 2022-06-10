ФИФА не отстранила Эквадор от ЧМ-2022

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ФИФА не отстранила Эквадор от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять сборную Эквадора от участия в чемпионате мира 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.

На исключении эквадорцев настаивала Федерация футбола Чили. Чилийцы утверждали, что защитник сборной Эквадора Байрона Кастильо не имел права играть за команду, так как является колумбийцем. Вместо Эквадора чилийцы планировали сами принять участие в ЧМ-2022.

Стоит отметить, что Чили могут подать апелляцию на решение ФИФА.

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