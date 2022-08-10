ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Olé, организация рассматривает возможность переноса стартовой встречи на 20 ноября.

Изначально матч открытия турнира между сборными Катара и Эквадора запланирован на 21 ноября.

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ходе голосования президента ФИФА Джанни Инфантино и глав шести футбольных конфедераций (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК И ОФК).

ЧМ в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

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