"Фейеноорд" заинтересовался хавбеком киевского "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Хавбек киевского "Динамо" Владимир Шепелев может продолжить карьеру в сильном европейском чемпионате.

В услугах футболиста заинтересован "Фейеноорд", которій уже направил запрос киевскому клубу, пишет Динамомания.

Соглашение по футболисту голландский клуб надеется закріть до 31 августа.

Отметим, что контракт Шепелева с "Динамо" рассчитан еще на 2 года.

С 2010 года он провел 178 матчей за "Динамо", в которых оформил 4 гола и 18 ассистов.

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