"Фейеноорд" в феерическом матче обыграл "Марсель"

Теги фейеноордмарсель

"Фейеноорд" в феерическом матче обыграл "Марсель"стен

Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Лиги Конференций "Фейеноорд" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 3:2.

Победу голландскому клубу принесли дубль Сириля Дессерса и гол Луиса Синистерры. В составе гостей отличились Амаду Бамба Дьенг и Жерсон Сантос.

Ответный матч состоится 5 мая во Франции.

"Фейеноорд" Нидерланды – "Марсель" Франция - 3:2 (2:2)
Голы: Дессерс, 18 - 1:0, Синистерра, 20 - 2:0, Дьенг, 28 - 2:1, Жерсон, 40 - 2:2, Дессерс, 46 - 3:2

"Фейеноорд": Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил, Кекчю, Дессерс, Нелсон (Линссен, 65), Синистерра.

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Харит, 69), Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Ронжье, Пайет, Бакамбу (Гуйе, 46), Дьенг.

Не пропустите: "Рома" упустила победу над "Лестером" в Лиге Конференций. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник возглавил европейскую сборную

Рангник возглавил европейскую сборную

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов