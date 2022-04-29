"Фейеноорд" в феерическом матче обыграл "Марсель"
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Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен
В первом матче 1/2 финала Лиги Конференций "Фейеноорд" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 3:2.
Победу голландскому клубу принесли дубль Сириля Дессерса и гол Луиса Синистерры. В составе гостей отличились Амаду Бамба Дьенг и Жерсон Сантос.
Ответный матч состоится 5 мая во Франции.
"Фейеноорд" Нидерланды – "Марсель" Франция - 3:2 (2:2)
Голы: Дессерс, 18 - 1:0, Синистерра, 20 - 2:0, Дьенг, 28 - 2:1, Жерсон, 40 - 2:2, Дессерс, 46 - 3:2
"Фейеноорд": Марциано, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Эурснес, Тил, Кекчю, Дессерс, Нелсон (Линссен, 65), Синистерра.
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Харит, 69), Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Ронжье, Пайет, Бакамбу (Гуйе, 46), Дьенг.
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