"Фейеноорд" хочет купить хавбека "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Таита Чонга/Автор неизвестен

"Фейеноорд" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Таиту Чонгу, сообщает 1908.nl.

По сведениям источника, голландский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы могут согласиться на сделку, так как клуб интересуется защитником "Фейеноорда" Тиреллом Маласиа.

22-летний Чонг является воспитанником "Фейеноорда". В минувшем сезоне он выступал за "Бирмингем" на правах аренды, провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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