Фернандеш высказался о работе бывшего тренера "МЮ" Рангника

Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мнением о работе бывшего главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника.

"У Рангника была идея интенсивной игры с прессингом. Он привык к такому стилю игры в Германии. Но в нашей ситуации это не сработало. Мы не были уверены в себе, а такую ситуацию сложно преодолеть. Ральф не виноват в том, что произошло. Он сделал все, что мог. К сожалению, его игровые идеи подошли не всем. Ему нужны были другие игроки под его задумки", - приводит слова Фернандеша Manchester Evening News.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне занял шестое место в Премьер-лиге и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. При этом манкунианцы завоевали путевку в Лигу Европы.

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