Фернандеш получил номер легенды "МЮ"

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Фернандеш получил номер легенды "МЮ"

Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш сменил игровой номер с 18-го на восьмой, сообщается на официальном сайте клуба.

"Восьмерка" освободилась после ухода из клуба испанского хавбека Хуана Маты. Стоит отметить, что в 1990-е годы этот номер принадлежал легенде манкунианцев Эрику Кантона.

27-летний Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за клуб 125 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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