"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии

Фото: твиттер Станислава Черчесова

"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии, разгромил в финале "Пакш" со счетом 3:0.

Победу клубу из Будапешта принесли дубль Франка Боли и гол Кристоффера Закариассена.

"Ференцварош" - "Пакш" - 3:0 (1:0)

Голы: Закариассен, 16 - 1:0, Боли, 83 - 2:0, Боли, 86 - 3:0

"Ференцварош" завоевал почетный трофей в 24-й раз и это является национальным рекордом. Ближайшие преследователи - МТК (12) и "Уйпешт" (11).

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