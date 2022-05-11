"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
Фото: твиттер Станислава Черчесова
"Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии, разгромил в финале "Пакш" со счетом 3:0.
Победу клубу из Будапешта принесли дубль Франка Боли и гол Кристоффера Закариассена.
"Ференцварош" - "Пакш" - 3:0 (1:0)
Голы: Закариассен, 16 - 1:0, Боли, 83 - 2:0, Боли, 86 - 3:0
"Ференцварош" завоевал почетный трофей в 24-й раз и это является национальным рекордом. Ближайшие преследователи - МТК (12) и "Уйпешт" (11).
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