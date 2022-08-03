"Ференцварош" Черчесова упустил победу в квалификации Лиги чемпионов

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"Ференцварош" Черчесова упустил победу в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" на выезде сыграл вничью с "Карабахом" со счетом 1:1.

На 17-й минуте счет открыл Франк Боли, но еще до перерыва равновесие восстановил Овусу Квабена.

Ответный матч состоится в Венгрии 9 августа.

"Карабах" Азербайджан – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:1)
Голы: Боли, 17 - 0:1, Овусу, 34 - 1:1

"Карабах": Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 79), Зубир, Янкович (Ромао, 83), Ваджи (Андраде, 90), Овусу.

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ммаэ (Теландер, 57), Кнустер (Ковачевич, 68), Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни (Бешич, 88), Нген, Боли (Вечеи, 68), Траоре. 

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