"Ференцварош" Черчесова упустил победу в квалификации Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен
В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" на выезде сыграл вничью с "Карабахом" со счетом 1:1.
На 17-й минуте счет открыл Франк Боли, но еще до перерыва равновесие восстановил Овусу Квабена.
Ответный матч состоится в Венгрии 9 августа.
"Карабах" Азербайджан – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:1)
Голы: Боли, 17 - 0:1, Овусу, 34 - 1:1
"Карабах": Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 79), Зубир, Янкович (Ромао, 83), Ваджи (Андраде, 90), Овусу.
"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ммаэ (Теландер, 57), Кнустер (Ковачевич, 68), Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни (Бешич, 88), Нген, Боли (Вечеи, 68), Траоре.
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