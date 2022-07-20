"Ференцварош" Черчесова проиграл в квалификации Лиги чемпионов

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"Ференцварош" Черчесова проиграл в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова на своем поле проиграл "Словану" со счетом 1:2.

"Ференцварош" Венгрия – "Слован" Словакия - 1:2 (0:0)
Голы: Сакариассен, 70 - 1:0, Кашия, 81 - 1:1, Барсегян, 86 - 1:2

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Ковачевич, Ммаэ, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни (Мерсье, 72), Нген (Ауски, 80), Боли (Басси, 72), Траоре (Лончар, 57).

"Слован": Хован, Медведев, Кашия, Абена, Де Марко, Паушек (Чаврич, 73), Вайсс (Чакветадзе, 73), Канкава, Куцка (Хольман, 90), Барсегян (Агбо, 90), Шапонич (Рамирес, 69).

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