"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Ференцварош" на выезде разгромил "Слован" со счетом 4:1 и пробился в следующую стадию турнира.

Победу венгерскому клубу принесли голы Франка Боли, Кристоффера Сакариассена, Адама Траоре и Аисса Лаидуни. В составе хозяев отличился Вернон Де Марко.

"Слован" Словакия – "Ференцварош" Венгрия - 1:4 (0:2) - первый матч - 2:1
Голы: Боли, 20 - 0:1, Сакариассен, 30 - 0:2, Де Марко, 70 - 1:2, Траоре, 89 - 1:3, Лаидуни, 90 - 1:4

"Слован":Хован, Медведев (Грин, 11), Кашия, Абена, Де Марко, Паушек (Вайсс, 87; Хольман, 90), Канкава (Агбо, 90), Куцка, Чакветадзе, Барсегян, Шапонич (Чаврич, 87).

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни, Нген (Теландер, 90), Боли (Вечеи, 63), Траоре.

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