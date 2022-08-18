"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы
Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен
В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы "Ференцварош" на своем поле разгромил "Шэмрок Роверс" со счетом 4:0.
Победу венгерскому клубу принесли дубль Адамы Траоре, голы Карлоса Ауски и Элдара Чивича.
"Ференцварош" Венгрия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 4:0 (2:0)
Голы: Ауски, 13 - 1:0, Траоре, 34 - 2:0, Траоре, 48 - 3:0, Чивич, 90 - 4:0
"Ференцварош": Дибус, Уинго, Ботка, Кнустер, Паска (Чивич, 84), Бешич (Вечеи, 70), Лаидуни, Ауски (Маркиньос, 63), Нген, Ммаэ (Боли, 64), Траоре (Мерсье, 84).
"Шэмрок Роверс": Маннус, Гэннон (Фарруджа, 61), Оур, Клири, Грейс, Лайонс, Кавана (Тауэлл, 60), О`Нил, Уоттс (Феризай, 70), Грин (Тетте, 79), Гэффни (Бирн, 60).
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