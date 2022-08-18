"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы

Теги ференцварошшэмрок роверс ii

"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы

Фото: твиттер "Ференцвароша"/Автор неизвестен

В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы "Ференцварош" на своем поле разгромил "Шэмрок Роверс" со счетом 4:0.

Победу венгерскому клубу принесли дубль Адамы Траоре, голы Карлоса Ауски и Элдара Чивича.

"Ференцварош" Венгрия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 4:0 (2:0)
Голы: Ауски, 13 - 1:0, Траоре, 34 - 2:0, Траоре, 48 - 3:0, Чивич, 90 - 4:0

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Ботка, Кнустер, Паска (Чивич, 84), Бешич (Вечеи, 70), Лаидуни, Ауски (Маркиньос, 63), Нген, Ммаэ (Боли, 64), Траоре (Мерсье, 84).

"Шэмрок Роверс": Маннус, Гэннон (Фарруджа, 61), Оур, Клири, Грейс, Лайонс, Кавана (Тауэлл, 60), О`Нил, Уоттс (Феризай, 70), Грин (Тетте, 79), Гэффни (Бирн, 60).

Не пропустите: "Барселона" хочет подписать Силву через год. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" купила грузинского таланта

"Бавария" купила грузинского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов