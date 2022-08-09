"Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов

1 Теги ференцварошкарабах

"Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Карабаха"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабах" на выезде обыграл "Ференцварош" со счетом 3:1 и вышел в раунд плей-офф.

Победу азербайджанскому клубу принесли дубль Ибраима Ваджи и гол Абделлы Зубира. У хозяев отличился Адама Траоре.

"Ференцварош" Венгрия – "Карабах" Азербайджан - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Зубир, 7 - 0:1, Ваджи, 54 - 0:2, Ваджи, 78 - 0:3, Траоре, 86 - 1:3

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич (Кнустер, 51), Теландер, Чивич (Паска, 84), Эсити (Вечеи, 51), Сакариассен, Лаидуни, Нген (Маркиньос, 84), Боли (Ммаэ, 61), Траоре.

"Карабах": Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев (Ромао, 86), Байрамов, Кади, Зубир (Андраде, 86), Янкович (Ришард, 58), Шейдаев, Ваджи (Овусу, 81).

Не пропустите: "Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Какой тренер, такая и команда. Был бы Ребров, всё было бы по-другому!

Ответить

главное

Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов