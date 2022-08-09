"Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Карабаха"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабах" на выезде обыграл "Ференцварош" со счетом 3:1 и вышел в раунд плей-офф.

Победу азербайджанскому клубу принесли дубль Ибраима Ваджи и гол Абделлы Зубира. У хозяев отличился Адама Траоре.

"Ференцварош" Венгрия – "Карабах" Азербайджан - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Зубир, 7 - 0:1, Ваджи, 54 - 0:2, Ваджи, 78 - 0:3, Траоре, 86 - 1:3

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич (Кнустер, 51), Теландер, Чивич (Паска, 84), Эсити (Вечеи, 51), Сакариассен, Лаидуни, Нген (Маркиньос, 84), Боли (Ммаэ, 61), Траоре.

"Карабах": Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев (Ромао, 86), Байрамов, Кади, Зубир (Андраде, 86), Янкович (Ришард, 58), Шейдаев, Ваджи (Овусу, 81).

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